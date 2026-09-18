Российский аналог Boeing 737 и Airbus A320 оценили в 7,5 млрд рублей, но в будущем МС-21 должен подешеветь на пару миллионов

Сертификация МС-21 по всем правилам ИКАО ожидается летом 2027 года Стоимость российского среднемагистрального самолета МС-21 планируют снизить за счет увеличения объемов производства и сокращения затрат предприятий — об этом сегодня рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.
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