Александр Семченко: Фермеры Польши готовят масштабный протест в Варшаве против импорта из Украины

Польские фермеры готовят 3 января масштабный протест в Варшаве. Среди причин — импорт из Украины. Акцию протеста, как сообщает издание Farmer, организуют перед представительством Еврокомиссии, и в ней примет участие 21 организация.
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