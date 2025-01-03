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Александр Семченко: Фермеры Польши готовят масштабный протест в Варшаве против импорта из Украины

Александр Семченко: Фермеры Польши готовят масштабный протест в Варшаве против импорта из Украины

Польские фермеры готовят 3 января масштабный протест в Варшаве. Среди причин — импорт из Украины. Акцию протеста, как сообщает издание Farmer, организуют перед представительством Еврокомиссии, и в ней примет участие 21 организация.

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