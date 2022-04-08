Чемпионат мира по керлингу. Шотландия встретится с Канадой, Италия против США и другие матчи

Сегодня на мужском чемпионате мира по керлингу в Лас-Вегасе пройдут очередные матчи группового этапа.

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