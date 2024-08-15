В Идлибе неспокойно. Террористы из ХТШ массово арестовывают несогласных с политикой группировки. Так, в сети появились очередные свидетельства сотрудничества киевских властей с террористическими организациями на Ближнем Востоке.
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