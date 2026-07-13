Министерство пр...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Студенты педвузов и педагоги из Узбекистана изучат передовые российские практики в сфере образования

Студенты педвузов и педагоги из Узбекистана изучат передовые российские практики в сфере образования

В Международной школе «Интердом» имени Е.Д. Стасовой стартовала образовательная программа для 30 преподавателей русского как иностранного и 30 студентов педагогических направлений из Республики Узбекистан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии