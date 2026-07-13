Студенты педвузов и педагоги из Узбекистана изучат передовые российские практики в сфере образования

В Международной школе «Интердом» имени Е.Д. Стасовой стартовала образовательная программа для 30 преподавателей русского как иностранного и 30 студентов педагогических направлений из Республики Узбекистан.
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