1. Документы показывают, что Сталин только за два года расстрелял 700 тысяч человек — в десятки раз больше, чем династия Романовых за три века своего правления.
Сталин о числе расстрелянных, антинемецкая агитация в 1941 году и советская аристократия
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Сергей Никитин
гы! в инете канеш за что его не люблю...так эт ни в морду плюнуть ни пиздюлей отвесить...но мона послать тока беспокоюсь...дойдет ли😀
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14 час.
Natalija Osminina
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13 час.
Вадим Кузнецов
То, что автор изрядно ангажирован, это его право, разумеется. Каждый может иметь свое мнение, желательно, обоснованное. То, что часть ссылок на материалы, которыми он оперирует, не открываются, окорчает (https://istmat.info) А вот с чем нельзя не согласиться: "И в этом отличие "аристократии" от аристократии. У аристократа позади огромная толпа предков, хороших и плохих, он их знает, но живет не за счет того, что он сын или внук такого-то" В истории любой страны, кроме царства светлых эльфов, есть тяжелые периоды. И разумный человек воспринимает историю своей страны как разумный человек. А не бежит на карачках платить и каяться.
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13 час.
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