Премия кимчи: барометр настроений перед разворотами

Индекс «Korea Premium» исторически опускается в отрицательную зону в начале бычьего тренда. Это объясняется тем, что корейские инвесторы, привыкшие к страху, скептически относятся к разворотам рынка вверх и неохотно входят в позиции.
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