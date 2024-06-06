ВТБ отменит первый взнос по ипотеке для ряда семей

ВТБ отменит первый взнос по ипотеке для клиентов с тремя и более несовершеннолетними детьми с 1 июля по 1 сентября, объявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков.