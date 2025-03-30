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Петербургский дневник

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Власти Таиланда сообщили, что российские туристы не пострадали от землетрясения в этой стране

Власти Таиланда сообщили, что российские туристы не пострадали от землетрясения в этой стране

Гостиницы и общественный транспорт работают в обычном режиме Ни один иностранный турист, в том числе из России, в результате землетрясения не пострадал, заявил министр туризма и спорта Таиланда Соравонг Тхиентхонг.

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