«Кухня на районе» сменила основного владельца

Услуга была приостановлена в 2024 году из-за массового отравления клиентов. Shopper's со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) пишет, что 97,42% акций LokalKitchen Group (юрлицо «Кухни на районе») принадлежит компании «Технологии еды».
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