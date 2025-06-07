«Кухня на районе» сменила основного владельца

﻿﻿Услуга была приостановлена ​​в 2024 году из-за массового отравления клиентов. Shopper's со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) пишет, что 97,42% акций LokalKitchen Group (юрлицо «Кухни на районе») принадлежит компании «Технологии еды».