Политика как он...
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Политика как она есть

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Американский сенатор рассказал о попытках Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией

Американский сенатор рассказал о попытках Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией. Политик понимает, что его страна проигрывает, заявил американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама) в интервью радиостанции WABC.

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