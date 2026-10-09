МАРФИНО
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МАРФИНО

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В Марфине пройдёт занятие по цифровой грамотности

Молодёжная палата района Марфино приглашает жителей на очередное занятие в рамках курса по цифровой грамотности.

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