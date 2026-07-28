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Спасительный витамин? Исследование связало никотинамид со снижением риска глаукомы на 66% - но есть важное "но"

Спасительный витамин? Исследование связало никотинамид со снижением риска глаукомы на 66% - но есть важное "но"

Глаукома - это тихий убийца зрения, который подкрадывается незаметно. Новое исследование, опубликованное в июле 2026 года, даёт основания надеяться на появление ещё одного подхода к профилактике этой болезни.

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