Спасительный витамин? Исследование связало никотинамид со снижением риска глаукомы на 66% - но есть важное "но"

Глаукома - это тихий убийца зрения, который подкрадывается незаметно. Новое исследование, опубликованное в июле 2026 года, даёт основания надеяться на появление ещё одного подхода к профилактике этой болезни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии