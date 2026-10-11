Страна и люди
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Страна и люди

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Звинчук раскрыл роль Захаровой в освобождении из Черногории команды «Рыбаря»

Звинчук раскрыл роль Захаровой в освобождении из Черногории команды «Рыбаря»

Глава проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук в беседе с «Раптли» сообщил, что официальный представитель МИД России Мария Захарова оказала всецелое содействие в организации возвращения его задержанной команды из Черногории.

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