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Велемудр. Мир тесен.

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    Странно, что такое  направление уже полностью забыто. А ведь, очевидно, оно было и в МЕДИЦИНЕ! Это различная переВЯЗЬ...Вязь
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Вязь

Вязь

Одноиз самых интересных направлений в декоративном использовании славянского устава является вязь. По определению В.

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Комментарии
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Карпов Илья
Странно, что такое  направление уже полностью забыто. А ведь, очевидно, оно было и в МЕДИЦИНЕ! Это различная переВЯЗЬ в ДЕСМУРГИИ (учении о поВЯЗКАХ). Нам было сложно понять, почему повязку иногда накладывают поворачивая бинт на 180 градусов, то опуская, то  поднимая повязку, а не просто крутя его по кругу. Что-тог похожее казалось связанным С МОТАНИЕМ ПОРТЯНОК, которых существовало около 30 СПОСОБОВ (хотя, может кто и помнит, портянку клали просто сверху сапога, чтобы  &quot;по тревоге&quot; туда просто запихнуть ногу, экономя время на обматывание, считая, что на первом же привале перемотаем).  Может мы сейчас и живем &quot;по тревоге&quot;. Стоит задуматься и биологам, ведь раньше и количество  ДНК в растворе определялось по количеству ТРИПТОФАНА (на его спектр настраивали спектрофотометр), так как он способен накапливать электроны, а потом перекидывать их. И тут уже важно, как будет скручиваться сама ДНК, а она может быть скручена для набора информации, ее хранения или передачи (разные типы скручивания). Таким образом Триптофан как бы становился ключевой точкой, эдаким УЗЕЛКОМ на длинной цепочке. Сразу вспомнилось и УЗЕЛКОВОЕ ПИСЬМО АЦТЕКОВ, когда информация передавалась в виде длинной простой веревки с узелками, завязанными в определенных местах.  получалось что-то вроде Азбуки МОРЗЕ для умеющих читать такое послание. Может и наши ВЕДУНЬИ давали богатырям такие КЛУБКИ В ДОРОГУ, УКАЗЫВАЯ ПУТЬ. Это видим в большом количестве сказок. Да, и еще, вспомните интересные картинки на плоскости, когда в них долго всматривались, РАСФОКУСИРОВАВ ЗРЕНИЕ и вдруг начинали видеть В ОБЪЕМЕ и тогда появлялись новые персонажи и пр. Думаю этот фокус и использовался в КЛЮЧЕВЫХ ТОЧКАХ ВЯЗИ.
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