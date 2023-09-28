Карпов Илья

Странно, что такое направление уже полностью забыто. А ведь, очевидно, оно было и в МЕДИЦИНЕ! Это различная переВЯЗЬ в ДЕСМУРГИИ (учении о поВЯЗКАХ). Нам было сложно понять, почему повязку иногда накладывают поворачивая бинт на 180 градусов, то опуская, то поднимая повязку, а не просто крутя его по кругу. Что-тог похожее казалось связанным С МОТАНИЕМ ПОРТЯНОК, которых существовало около 30 СПОСОБОВ (хотя, может кто и помнит, портянку клали просто сверху сапога, чтобы "по тревоге" туда просто запихнуть ногу, экономя время на обматывание, считая, что на первом же привале перемотаем). Может мы сейчас и живем "по тревоге". Стоит задуматься и биологам, ведь раньше и количество ДНК в растворе определялось по количеству ТРИПТОФАНА (на его спектр настраивали спектрофотометр), так как он способен накапливать электроны, а потом перекидывать их. И тут уже важно, как будет скручиваться сама ДНК, а она может быть скручена для набора информации, ее хранения или передачи (разные типы скручивания). Таким образом Триптофан как бы становился ключевой точкой, эдаким УЗЕЛКОМ на длинной цепочке. Сразу вспомнилось и УЗЕЛКОВОЕ ПИСЬМО АЦТЕКОВ, когда информация передавалась в виде длинной простой веревки с узелками, завязанными в определенных местах. получалось что-то вроде Азбуки МОРЗЕ для умеющих читать такое послание. Может и наши ВЕДУНЬИ давали богатырям такие КЛУБКИ В ДОРОГУ, УКАЗЫВАЯ ПУТЬ. Это видим в большом количестве сказок. Да, и еще, вспомните интересные картинки на плоскости, когда в них долго всматривались, РАСФОКУСИРОВАВ ЗРЕНИЕ и вдруг начинали видеть В ОБЪЕМЕ и тогда появлялись новые персонажи и пр. Думаю этот фокус и использовался в КЛЮЧЕВЫХ ТОЧКАХ ВЯЗИ.