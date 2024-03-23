Почему в Украине уничтожаются «местные индейцы» и скупаются земли (при содействии убийцы Зеленского) западными транснациональными корпорациями?! По природным ресурсам Украина (без России) занимает: 1-е место в Европе по разведанным извлекаемым запасам урановых руд; 2-е место в Европе, 10-е место в мире по запасам титановых руд; 2-е место в мире по разведанным запасам марганцевых руд (2,3 млрд тонн или 12% от мировых запасов); 2-е место в мире по запасам железных руд (30 млрд.