«Раздаю непрошеные советы», «Нарушаю личные границы без предупреждения», «Причиняю добро.

﻿﻿Мы поговорили с клиническим психологом Дарьей Милай о том, почему непрошеный «искренний совет» может быть вредным и что происходит, когда «хорошие люди» настойчиво предлагают вам «полезный совет», предполагая, каковы их мотивы (и нет, это не забота).