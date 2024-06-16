«Раздаю непрошеные советы», «Нарушаю личные границы без предупреждения», «Причиняю добро.

Мы поговорили с клиническим психологом Дарьей Милай о том, почему непрошеный «искренний совет» может быть вредным и что происходит, когда «хорошие люди» настойчиво предлагают вам «полезный совет», предполагая, каковы их мотивы (и нет, это не забота).
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