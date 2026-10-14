Покинувшие Земную Жизнь Живы: Засекреченные Откровения Академика Бехтеревой Кирляновское свечение у тела умершего человека действительно зафиксировано, но больше ничего не спрашивайте меня об этом так ответила Бехтерева журналистам.
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