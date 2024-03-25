После теракта в «Крокус Сити Холле» артисты сдали кровь для пострадавших

Звезды отправились сдавать кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле» Больше новостей в сюжете: Теракт в «Крокусе» Некоторые звезды шоу-бизнеса присоединились к акции по сдаче крови для пострадавших в теракте в «Крокус сити холле».