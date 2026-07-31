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Аргументы недели

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Нейросеть узнала о технологическом рывке и сошла с ума

Нейросеть узнала о технологическом рывке и сошла с ума

Глава OpenAI Сэм Альтман в июле 2026 года заявил о вступлении человечества в эпоху технологической сингулярности.

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