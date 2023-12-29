В Твери продолжается Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»

В преддверии наступления Нового года, в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», сотрудники транспортной полиции совместно с представителями Общественного совета при Тверском линейном отделе МВД России на транспорте посетили специализированный дом ребенка «Теремок, где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, которым как никому другому нужны человеческое тепло и искренняя забота.