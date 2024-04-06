Рукопись Войнича – древняя книга славян

Древняя энциклопедия славян – часть оригинальных славянских Вед? Рукопись Войнича это иллюстрированный текст, написанный в 15 веке неизвестным автором, на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита.
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