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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ведущий разработчик The Witcher 3: Wild Hunt встал на защиту ведьмачьего чутья, но приз...

Ведущий разработчик The Witcher 3: Wild Hunt встал на защиту ведьмачьего чутья, но приз...

Ведущий разработчик The Witcher 3: Wild Hunt встал на защиту ведьмачьего чутья, но признал, что CD Projekt Red «немного переборщила» с нимПользователи The Witcher 3: Wild Hunt наверняка помнят, сколько времени провели за поиском улик в режиме так называемого ведьмачьего чутья.

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