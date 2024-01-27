Показана фигурка Черепашки-ниндзя, который превратился в оборотня В рамках ...

Показана фигурка Черепашки-ниндзя, который превратился в оборотняВ рамках кроссовера «Черепашек-ниндзя» и «Монстров Universal» компания NECA анонсировала подвижную фигурку, изображающую Рафаэля в совершенно новом для него образе — культовый персонаж стал оборотнем.
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