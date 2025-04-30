“Только сама об этом узнала”, – после скандала с московской квартирой дочь Петросяна вышла на связь

Евгений Петросян выселяет дочь: Викторина впервые прерывает молчание! Скандал в семье юмориста Евгения Петросяна набирает обороты! Суд удовлетворил иск артиста о выселении его старшей дочери, Викторины Петросянц (настоящая фамилия юмориста), из московской квартиры в престижном районе Ростовской набережной.
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