TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

814 подписчиков

“Только сама об этом узнала”, – после скандала с московской квартирой дочь Петросяна вышла на связь

“Только сама об этом узнала”, – после скандала с московской квартирой дочь Петросяна вышла на связь

Евгений Петросян выселяет дочь: Викторина впервые прерывает молчание! Скандал в семье юмориста Евгения Петросяна набирает обороты! Суд удовлетворил иск артиста о выселении его старшей дочери, Викторины Петросянц (настоящая фамилия юмориста), из московской квартиры в престижном районе Ростовской набережной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх