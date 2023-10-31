Обстановка у Работино неожиданно резко изменилась (ВИДЕО)

На Ореховском участке Запорожского фронта враг на линии Копани-Работино-Новопрокоповка чуть ли не впервые за 4 месяца резко снизил боевую активность в последние сутки и перестал вести наступательные действия.
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