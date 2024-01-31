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Богданов написал заявление о выходе из президентских выборов

Богданов написал заявление о выходе из президентских выборов

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов подал заявление о выходе из президентской гонки.

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