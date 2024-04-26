The Jerusalem Post: Израиль готов обменять 20 заложников вместо 40

Global look press/XinHua/Israel Defense Forces Израильские власти выразили готовность изучить новый вариант потенциального соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС, который предусматривает освобождение 20 заложников, а не 40, как планировалось ранее, сообщает газета The Jerusalem Post.
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