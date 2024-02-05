Нету тела-нету дела

Владимир Соловьев СТАЛИН ДЕЙСТВОВАЛ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БОЛЬШЕВИКОВ ЕВРЕЕВ, ГДЕ БЫЛО ЗАПИСАНО: БОРЬБА С РЕЛИГИЕЙ (УНИЧТОЖЕНИЕ ПОПОВ И ЦЕРКВЕЙ), УНИЧТОЖЕНИЕ ВСЯКОЙ КОНТРЕВОЛЮЦИИ (А РЕВОЛЮЦИИ НЕ БЫЛО, БЫЛ ГОСПЕРЕВОРОТ), УНИЧТОЖЕНИЕ ДВОРЯНСКОГО СОСЛОВИЯ. ВОПРОС НЕ К СТАЛИНУ, ВОПРОС К БОЛЬШЕВИКАМ-ЕВРЕЯМ, А ДАЛЕЕ К ГОРБАЧЁВУ И ЕЛЬЦИНУ, ФАКТИЧЕСКИ ПРОДОЛЖИВШИХ ДЕЛО БОЛЬШЕВИКОВ-ЕВРЕЕВ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ РОССИИ! ТАК КТО КТО ЖЕ СПАС РОССИЮ, БОЛЬШЕВИЧКИ- ЕВРЕИ, ИЛИ ВСЁ ТАКИ, СТАЛИН?!

Игорь Василевский Ну, это не большевики, а временное правительство, если по документам, а не в волненнии правдедном... А евреи -большевики в это время по заграницам сидели. Даи не они Октябрьто сотворили. А матросы запасного полка, если совсемуж правильно. С перепоя, кстати, пошли правительство свергать. Был там орел знатный - Кирпичеиков..Его затея. Большевики только подхватили