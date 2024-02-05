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  • Владимир Соловьев
    СТАЛИН НЕ РУКОВОДСТВОВАЛСЯ ДОКУМЕНТАМИ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. ОН ВЫПОЛНЯЛ "РЕВОЛЮЦИОННУЮ" ПРОГРАММУ БОЛЬШЕВИКОВ, Н...Нету тела-нету дела
  • Игорь Василевский
    Ну, это не большевики, а временное правительство, если по документам, а не в волненнии правдедном... А евреи -большев...Нету тела-нету дела
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    СТАЛИН ДЕЙСТВОВАЛ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БОЛЬШЕВИКОВ ЕВРЕЕВ, ГДЕ БЫЛО ЗАПИСАНО: БОРЬБА С РЕЛИГИЕЙ (УНИЧТОЖЕНИЕ ПОПОВ И ЦЕ...Нету тела-нету дела

Нету тела-нету дела

Нету тела-нету дела

Как погляжу,  есть "группа товарищей", больших любителей Сталина. Цельный многоканальный канал работает над его обелением.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
СТАЛИН ДЕЙСТВОВАЛ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БОЛЬШЕВИКОВ ЕВРЕЕВ, ГДЕ БЫЛО ЗАПИСАНО: БОРЬБА С РЕЛИГИЕЙ (УНИЧТОЖЕНИЕ ПОПОВ И ЦЕРКВЕЙ), УНИЧТОЖЕНИЕ ВСЯКОЙ КОНТРЕВОЛЮЦИИ (А РЕВОЛЮЦИИ НЕ БЫЛО, БЫЛ ГОСПЕРЕВОРОТ), УНИЧТОЖЕНИЕ ДВОРЯНСКОГО СОСЛОВИЯ. ВОПРОС НЕ К СТАЛИНУ, ВОПРОС К БОЛЬШЕВИКАМ-ЕВРЕЯМ, А ДАЛЕЕ К ГОРБАЧЁВУ И ЕЛЬЦИНУ, ФАКТИЧЕСКИ ПРОДОЛЖИВШИХ ДЕЛО БОЛЬШЕВИКОВ-ЕВРЕЕВ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ РОССИИ! ТАК КТО КТО ЖЕ СПАС РОССИЮ, БОЛЬШЕВИЧКИ- ЕВРЕИ, ИЛИ ВСЁ ТАКИ, СТАЛИН?!
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3 мин.
Игорь Василевский
Ну, это не большевики, а временное правительство, если по документам, а не в волненнии правдедном... А евреи -большевики в это время по заграницам сидели. Даи не они Октябрьто сотворили. А матросы запасного полка, если совсемуж правильно. С перепоя, кстати, пошли правительство свергать. Был там орел знатный - Кирпичеиков..Его затея. Большевики только подхватили
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2 мин.
Владимир Соловьев
СТАЛИН НЕ РУКОВОДСТВОВАЛСЯ ДОКУМЕНТАМИ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. ОН ВЫПОЛНЯЛ &quot;РЕВОЛЮЦИОННУЮ&quot; ПРОГРАММУ БОЛЬШЕВИКОВ, НО НЕ В ТОМ ОБЪЁМА, ЧТО В НЕЙ БЫЛО ЗАПИСАНО.
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1 мин.

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