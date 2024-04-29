За свои деньги неплохо, но хотелось большего: отзыв о Belgee X50

У дилеров в наличии в основном представлены кроссоверы Belgee X50 в средней комплектации Style. При этом вне зависимости от комплектации автомобиль идет с трехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил и роботом.
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