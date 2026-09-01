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Тульские новости

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Первоклассник из Тулы спас деревню от огня

Первоклассник из Тулы спас деревню от огня

В тульском гуманитарно-математическом лицее имени Героя России Д.Е. Горшкова торжественная линейка в честь Дня знаний прошла с особым событием.

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