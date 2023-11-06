Le Figaro: Вашингтон намерен переложить ответственность за заключение мира с Россией на Зеленского

Директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид в своей статье во французском издание Le Figaro выразил мнение, что администрация США хочет дистанцироваться от возможного решения украинского правительства о начале мирных переговоров с Россией и представить его как инициативу исключительно Киева.