Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Le Figaro: Вашингтон намерен переложить ответственность за заключение мира с Россией на Зеленского

Le Figaro: Вашингтон намерен переложить ответственность за заключение мира с Россией на Зеленского

Директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид в своей статье во французском издание Le Figaro выразил мнение, что администрация США хочет дистанцироваться от возможного решения украинского правительства о начале мирных переговоров с Россией и представить его как инициативу исключительно Киева.

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