«Здесь коррупция рулит и продажа земли»: военнослужащего ВСУ, призывавшего 10 сентября выйти на Банковую, задержали и отправили в психбольницу

Военнослужащего 41-й зенитно-ракетной бригады Александра Тодорова, который 5 сентября записал видеообращение с призывом к военнослужащим ВСУ и гражданским 10 сентября в 9:00 выйти на улицу Банковскую в Киеве и потребовать ответов от украинского руководства, задержали и отправили на психиатрическое обследование в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3.