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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марков об Овечкине: «Ряд игроков предпочитают готовиться в Америке и Канаде. Александру нравится быть в Москве, проводить время с друзьями, с семьей. Он каждый год не меняется, всегда веселый»

Чемпион мира, бывший защитник «Монреаля»  Андрей Марков высказался о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине .

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