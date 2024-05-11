Стильная пикси: 25 шикарных идей для практичных и стильных дам

Стрижка пикси в наши дни настолько универсальна, что ее полюбили многие женщины. Сегодня мы уделим особенное внимание этой стрижке, которая выглядит очень женственно, но при этом не доставляет хлопот при укладке.
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