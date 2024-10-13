Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    про совесть вообще речь не идет, а про разум- так когда Господь хочет наказать человека, он лишает его разума. Поэтом...«Это то, что нас ...
  • карюкалов вячеслав
    Впрочем...это очевидно.Либералов корежит...
  • Владимир Моргунов
    Ссылки на Конституцию РФ-бред слабосоображающего !!! Идет война, а не военные учения !!!«Это будет означа...

«У русских всё заканчивается – ракеты, снаряды, солдаты!» – Главные тезисы укро-пропаганды оказались враньём

«У русских всё заканчивается – ракеты, снаряды, солдаты!» – Главные тезисы укро-пропаганды оказались враньём

Запущенный в медиапространство пропагандистский приём о «стратегии медленного отступления ВСУ для истощения противника» имеет один существенный недостаток: ВС РФ ещё не ведут в Донбассе классической наступательной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх