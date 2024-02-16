Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до 19

РИАМО - 16 фев. Раненый житель Белгорода, пострадавший от атаки со стороны Украины, самостоятельно обратился к медикам, количество пострадавших достигло 19 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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