Ну и кринж: какие слова больше всего раздражают сибиряков. У жителей СФО самое сильное отторжение вызывают жаргонизмы и сленг - кринж, рофл, инфа, лол, имба и т.
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