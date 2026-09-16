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Новости Омска

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Ну и кринж: какие слова больше всего раздражают сибиряков

Ну и кринж: какие слова больше всего раздражают сибиряков. У жителей СФО самое сильное отторжение вызывают жаргонизмы и сленг - кринж, рофл, инфа, лол, имба и т.

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