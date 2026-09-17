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Царьград

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СК РФ возбудил дело о мошенничестве на 35 млн рублей в Санкт-Петербурге

СК РФ возбудил дело о мошенничестве на 35 млн рублей в Санкт-Петербурге

Военные следователи возбудили уголовное дело против гендиректора ООО "Стройвысотрегион" Андреюшкова. Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 35 млн рублей при восстановлении объекта культурного наследия в Санкт-Петербурге в 2020-2023 годах.

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