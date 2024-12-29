«Так тебе и надо»: почему никто не верит крокодильим слезам Ларисы Долиной, пожаловавшейся на то, что ей негде встречать Новый год

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Валентин Симоньянц

Верно. Очередной жидовский выкрутас. Мажет лыжи салом, чтобы слинять или помочь хохлам. Верить ей - себя не уважать. И никто не радуется чужой беде, просто в статье все расписано по полочкам, как оно есть. Это не бабушка из села или маленького городка, а матерая монстрище со штатом юристов и советчиков, но решила обыграть всех. Позорище! Бойкот на ее выступления.