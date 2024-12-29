Интересная жизнь с Vera Star Тут на днях Лариса Санна в очередной раз пожаловалась на то, что осталась у разбитого корыта.
«Так тебе и надо»: почему никто не верит крокодильим слезам Ларисы Долиной, пожаловавшейся на то, что ей негде встречать Новый год
Комментарии
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Ирина Серафимова
Злобная завистливая статья. Если Вы позлорадствовали в ответ на жалобы Долиной, не обобщайте, большинство нашего народа не радуется чужой беде.
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22 час.
ВС
Валентин Симоньянц
Верно. Очередной жидовский выкрутас. Мажет лыжи салом, чтобы слинять или помочь хохлам. Верить ей - себя не уважать. И никто не радуется чужой беде, просто в статье все расписано по полочкам, как оно есть. Это не бабушка из села или маленького городка, а матерая монстрище со штатом юристов и советчиков, но решила обыграть всех. Позорище! Бойкот на ее выступления.
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22 час.
лл
лина любимцева
А почему ей "так и надо"? Кому она что плохого сделала? А все обвинения в адрес Долиной - фейк и ложь. Лоханулась она конечно чудовищно, но вред принесла только себе лично. Можно только посочувствовать!!
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14 час.
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