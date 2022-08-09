В Удмуртии учредили Центр развития туризма

В Удмуртии создали автономную некоммерческую организацию «Центр развития туризма». Согласно постановлению, подписанному в правительстве республики организация будет оказывать содействие развитию туризма и расширению туристического потенциала регион.
В Удмуртии создали автономную некоммерческую организацию «Центр развития туризма». Согласно постановлению, подписанному в правительстве республики организация будет оказывать содействие развитию туризма и расширению туристического потенциала регион.
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