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В Удмуртии учредили Центр развития туризма

В Удмуртии учредили Центр развития туризма

В Удмуртии создали автономную некоммерческую организацию «Центр развития туризма». Согласно постановлению, подписанному в правительстве республики организация будет оказывать содействие развитию туризма и расширению туристического потенциала регион.

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