Аргументы и Факты

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Посол Антонов назвал ложью заявления Псаки о применении Россией химоружия

Посол Антонов назвал ложью заявления Псаки о применении Россией химоружия

Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы имевшем место использовании Москвой химического оружия, его слова приводятся на странице российского диппредставительства в Facebook.

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