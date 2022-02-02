Посол Антонов назвал ложью заявления Псаки о применении Россией химоружия

Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы имевшем место использовании Москвой химического оружия, его слова приводятся на странице российского диппредставительства в Facebook.
Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы имевшем место использовании Москвой химического оружия, его слова приводятся на странице российского диппредставительства в Facebook.
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