ШАГ ´Родина моя Беларусь в лицах. В этой красе величавой есть доля труда моего´.

23 ноября учащиеся 11-х классов в рамках проекта ´Школа Активного Гражданина´ встретились с Самаком Дмитрием Владимировичем, исполняющим обязанности маркетинг-директора по работе на рынках дальнего зарубежья ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ .
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