Доктор Павлова: быстрая потеря веса у людей с ожирением увеличивает риск смерти

Поэтому худеть нужно осторожно и по правилам.Наблюдения за взрослыми людьми с ожирением на протяжении 14 лет показали, что увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертельных исходов происходит не только при прибавке веса на 10 кг и более, но также и при стремительной потере массы тела.