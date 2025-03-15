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Доктор Павлова: быстрая потеря веса у людей с ожирением увеличивает риск смерти

Доктор Павлова: быстрая потеря веса у людей с ожирением увеличивает риск смерти

Поэтому худеть нужно осторожно и по правилам.Наблюдения за взрослыми людьми с ожирением на протяжении 14 лет показали, что увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертельных исходов происходит не только при прибавке веса на 10 кг и более, но также и при стремительной потере массы тела.

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