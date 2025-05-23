Почему люди плохо спят на новом месте

Плохой сон в незнакомом месте — не случайность. Так проявляется «эффект первой ночи». Как с ним справиться? Что такое «эффект первой ночи» Как спят животные Почему люди плохо засыпают на новом месте Как помочь себе заснуть «Эффект первой ночи»: что это такое Фото: Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM В незнакомой обстановке мозг не может полностью «отключиться» — он продолжает анализировать окружающую среду, как бы проверяя ее на безопасность В 2016 году исследователи из Университета Брауна (США) провели эксперимент: они сканировали мозг участников, которые спали в лаборатории, и обнаружили, что в первую ночь одно полушарие оставалось более активным, чем другое.