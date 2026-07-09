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Пятый канал

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Слэмы, фаеры и свадьбы: в Удмуртии стартовал музыкальный фестиваль «YLетай»

Слэмы, фаеры и свадьбы: в Удмуртии стартовал музыкальный фестиваль «YLетай»

Современные технологии подарили нам возможность слушать любую музыку в любой точке мира. Но почему-то каждый год тысячи людей все равно едут на одно конкретное поле в Удмуртии, чтобы стоять под палящим солнцем, жить в палатках и слушать то, что уже давным давно есть в телефоне.

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