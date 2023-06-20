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Карл III вручил Анне Винтур награду за заслуги перед модой

Король Великобритании Карл III наградил Анну Винтур и сербского дизайнера Роксанду Илинчич Орденом отличия за выдающийся вклад в развитие моды по случаю его дня рождения, который традиционно отмечается летом, несмотря на то, что он родился в ноябре.

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