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МИД: исключение РФ из Исполнительного совета ОЗХО - "избирательная экзекуция"

МИД: исключение РФ из Исполнительного совета ОЗХО - "избирательная экзекуция"

В МИД России назвали "избирательной экзекуцией" голосование, по итоги которого РФ лишилась места в исполнительном комитета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает пресс-служба министерства.

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