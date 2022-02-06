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На Олимпиаде в Пекине обнаружено 10 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки

На Олимпиаде в Пекине обнаружено 10 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки

Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на официальном сайте обновил данные по коронавирусной инфекции. Так, с 00:00 до 23:59 5 февраля в Китай прибыло 305 человек, связанных с Олимпийскими играми, из которых 190 спортсменов и официальных лиц команд.

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