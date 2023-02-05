Минобороны КНР назвало уничтожение США гражданского аэростата чрезмерной реакцией

Министерство обороны Китая заявило в воскресенье, что применение военной силы США против китайского гражданского беспилотного аэростата является чрезмерной реакцией и что Китай оставляет за собой право предпринять дальнейшие необходимые действия.
Министерство обороны Китая заявило в воскресенье, что применение военной силы США против китайского гражданского беспилотного аэростата является чрезмерной реакцией и что Китай оставляет за собой право предпринять дальнейшие необходимые действия.
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