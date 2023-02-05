Uspei.com

36 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    А наш русский народ спасал от гитлеровских нацистов весь еврейский народ,а теперь они нацистов спасают.Да в этом мире...Минобороны Украин...
  • Зоя Копань
    Ублюдок, приехал на сафари против русских, заслужил!В боях за Артёмов...
  • Olga Chuhutina
    Дурак как и все американцы.В боях за Артёмов...

Минобороны КНР назвало уничтожение США гражданского аэростата чрезмерной реакцией

Министерство обороны Китая заявило в воскресенье, что применение военной силы США против китайского гражданского беспилотного аэростата является чрезмерной реакцией и что Китай оставляет за собой право предпринять дальнейшие необходимые действия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх